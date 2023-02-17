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日本擴大人才簽證制度

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  • 2023年02月17日
日本擴大人才簽證制度

【有線新聞】日本擴大人才簽證制度，進一步吸引知識或技術人才。

當局計劃新增「特別高度人才」制度，有碩士學位或滿10年工作經驗，同時年收入達2千萬日圓，折合約110多萬港元人士；或者有5年營商經驗，兼年收入達4千萬日圓的人，可獲發簽證及優惠待遇，逗留一年後可獲永久居留資格，現行計分制會保留。另外就讀世界大學排行榜首100大的畢業生，可獲最長2年逗留資格、方便求職，政府諮詢公眾後爭取4月正式推行。
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