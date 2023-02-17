土耳其地震｜當地城市竟毫髮無損　箇中原因眾說紛紜

【有線新聞】天災難防，但人禍可免。土耳其於當地時間6日的大地震，至今造成逾四萬人喪生。有外界認為這次慘劇的罪魁禍首，是當地大量建築未符防震標準，偷工減料成自然。然而，距是次震央約112公里的城市埃爾津（Erzin）在兩次七級強震後，竟奇蹟完好，不但無人死亡，也沒建築物倒塌。其原因除了是當地嚴格的建築標準，亦有專家指與地質有關。

城市毫髮無損 全歸功於市長？

於土耳其城市埃爾津附近，方圓數里的地方都已夷為平地，死傷慘重。只有埃爾津能承受強烈地震及餘震，依然屹立不倒。當地市長聲稱，全因他多年竭力防止承辦商偷工減料的問題，盡力確保建築物符合防震要求。

專家指土壤條件才是真正原因

不過亦有地理學家認為，有更重要的因素「保護」了埃爾津這個城市。地理學家安利花了四十年研究該區斷層線，他指「土壤條件」才是沒有受到嚴重破壞的主因。相比災區其他地方，埃爾津海拔更高，地下泥土更為堅固，因此能減低地震帶來的搖晃程度。

土國抗震意識薄弱 最終釀成悲劇

然而不爭的事實，是土耳其當地的防震建築法例形同虛設，大部分的建築商偷工減料，更有專家稱，當地的承辦商非常缺乏抗震意識。此外，政府也會定期寬免未有安全證書的建築，只須付費便能繼續興建。可見冰凍三尺，非一日之寒，土耳其的建築如此不堪一擊，屬多年積累的問題。