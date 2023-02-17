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港帆船賽周相隔三年復辦
i-Cable
2023年02月17日
【有線新聞】香港帆船賽周相隔三年復辦。
是疫情以來，本地首個國際小型帆船賽。來自12個國家及地區，包括澳洲、比利時、瑞士，近240位選手參賽。港隊亦有派出青年代表落場。
賽事分為十個級別。昨日起一連四日上演，到星期日決出冠軍。
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