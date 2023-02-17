活力午餐｜由罷工傳言、延遲送飯到飯盒有問題　「一文整合」到底發生了甚麼事？

【有線新聞】為本港中小每日供應逾10萬個飯盒的「活力午餐」，自上周突然流傳員工罷工消息後，飯盒派送亂象接二連三，不但多區都有學校送飯出現拖延，其後有家長報稱飯盒有問題，子女食後不適懷疑食物中毒，最新更揭出廠房維修不當而遭檢控。本文將整理近日事件發展，校長、教師、家長、學生為何人心惶惶。

疫下經營仍增長 生產線作「社區支援」

屬大家樂集團全資附屬機構泛亞飲食的「活力午餐」於1999年成立，網站介紹指以專人專責統籌午膳送校服務，有國際認可的品質管理及食物安全系統，並採取中央生產運作模式。此外，「活力午餐」近年推出手機應用程式，容許學校、家長、學生用手機每月訂飯，是全港最大學童午餐供應商之一。

根據大家樂業績報告，「活力午餐」是在去年疫情管制措施未放寬下，經營唯一有增長的飲食部門，較對上年度同期增加12.3%。值得留意的是，去年中小學仍未重回全日面授課安排，因此公司當時安排「活力午餐」未充分利用的生產線作「社區支援」，包括為隔離酒店及設施提供膳食外，亦有為安老院舍供應膳食。

家長群流傳罷工 大家樂澄清僅人手緊張

直至今年2月1日，中學率先全面復課，但在10日便流傳出員工罷工消息。據報當日有家長表示收到學校通知，稱接獲「活力午餐」通知因「工場爆發罷工」，以致午餐供應受影響，只能為較年幼的一至四年級學生提供午餐，至於五及六年級學生則需稍後。班主任其後提醒家長，「活力午餐」只能供應限定飯款，份量亦大為減少，學生未能飽腹。

大家樂集團當日即澄清並無罷工此事，並解釋集團去年底已開始增聘人手，以應付復課後的飯盒訂單，惟過去數年因疫情緣故，不少員工已轉行，短期內人手安排較為緊張，要在其他業務單位調配人手到「活力午餐」協助。

學生稱未完全煮熟 當局接懷疑食物中毒個案

及至13日，聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成在電台節目透露，有學生反映飯及意粉較硬，好像未完全煮熟，肉類亦好像不夠熟。食環署同日即展開行動，巡查多間學校午膳飯盒供應商的廠房，並檢取食物樣本化驗，同時派員到飯盒製造工場推廣「食物安全重點控制」系統，防止食物出現污染危害。

然而，隨著15日全港小學及幼兒園同樣全面復課，「活力午餐」供應問題未有改善。食環署於當日分別收到午飯餐盒懷疑有衞生問題的投訴，衞生防護中心亦轉介懷疑食物中毒個案；署方向處所負責人作出衞生教育，提醒他們要時刻注意食物、個人及環境衞生。

停工消毒兩日 廠房維修不妥善遭檢控

大家樂隨即於16日發布通告，指經審慎考慮，下周一及二（2月20日及21日）暫停供應兩天，團隊將會從頭檢視所有產製工序，加強生產過程各步驟之連接，同時亦會進行深層清潔消毒，確保廠房環境衞生。

食環署17日回覆查詢時表示，已巡查「活力午餐」位於沙田和元朗的廠房，檢取共11個食物樣本和25個環境樣本作化驗，並就元朗廠房內維修不妥善的情況提出檢控，會繼續調查。