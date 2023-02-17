3.1起停社區免費核酸檢測　以快測代替公院及院舍核酸要求

【有線新聞】政府下月一日起停止於社區檢測中心和檢測站提供免費核酸檢測服務。

下月一日起，公立醫院及院舍住客、員工及探訪者檢測要求由核酸檢測改為快測，由於強制核酸檢測要求已全面撤銷，社區檢測中心和檢測站當日起會停止提供免費服務，只維持收費核酸檢測。另外會關閉64個檢測中心和檢測站，將場地逐步回復到原有用途，只保留21個使用度較高的檢測站。