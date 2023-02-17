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林卓廷控何君堯誹謗 何逾期申設陪審團被駁回
i-Cable
2023年02月17日
【有線新聞】前立法會議員林卓廷就元朗721事件控告議員何君堯誹謗，何君堯逾期申請審訊設陪審團被駁回。
何君堯原定要在去年2月25日前申請，否則審訊會在沒有陪審團下進行，但他過了限期兩個半月才提出，他解釋因另一宗他控告林卓廷和郭榮鏗等人誹謗案，法庭3月才批准審訊設陪審團，何君堯認為兩宗案件類似，於是提出申請，法官指兩宗案件原告和被告身分對調，涉及的誹謗字眼完全不同，不接受何君堯解釋、駁回申請，下令他向林卓廷支付15萬元訟費。
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