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土耳其地震｜災區急需保暖物資 紅十字會籲市民捐款賑災
i-Cable
2023年02月17日
【有線新聞】香港紅十字會呼籲市民捐款支援土耳其及敘利亞地震災民。
紅十字會說地震的救援重心由搜救轉為安置及重建，又說災區正值寒冬，災民急需大型帳篷、毛毯及暖爐等保暖物資，但當地物流尚未完全恢復，建議市民捐款支援，讓紅十字會直接採購物資。
香港紅十字會至今籌得約1,000萬元捐款，期望未來兩年協助國際紅十字會籌募55億元幫助當地災民。
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