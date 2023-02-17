麥美娟繼續新加坡訪問行程　了解當地青年發展政策

【有線新聞】民政及青年事務局局長麥美娟繼續新加坡訪問行程。

麥美娟先後到訪新加坡全國青年理事會，與總裁蔡大衛會面，解釋特區政府的青年發展政策，之後到訪文化、社區及青年部與政務部長劉燕玲會面，了解社區發展理事會如何整合資源，以及如何加強與政府部門、企業及高等院校的聯繫，以幫助有需要人士。