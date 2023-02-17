i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
港大暫禁功課、評估用人工智能軟件 倘學生違規將視作「抄襲」
i-Cable
2023年02月17日
【有線新聞】港大禁止學生在功課或評估中使用人工智能軟件。
港大副校長何立仁向師生發電郵，指校方正考慮是否容許在教學中使用人工智能軟件將會就此辯論，但由於籌備需時加上正值學期中段，不宜影響已經開始的課堂及評估，因此決定暫時禁用所有人工智能軟件，有需要的學生可向導師申請豁免。電郵又提到，如學生在功課中繼續使用人工智能協助將被視為抄襲，導師如懷疑學生使用有關軟件，可約見他們安排口試或筆試補考。
港聞
新聞資訊
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘 擠滿200米長海岸線 憂巨震先兆政府急調查
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議 丹麥女王道歉平息風波
即時新聞
新聞資訊
2023年02月13日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
財金焦點
財經資訊
2023年02月13日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道 大會稱會了解
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月12日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐 港媽拒賠$500清潔費 律師拆解司機可否追討？
生活
有線生活
2023年02月13日
下一則新聞
下一則新聞
麥美娟繼續新加坡訪問行程 了解當地青年發展政策
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
女網紅實測在港只講普通話 光顧「歧視店」卻出乎意料 內地網民促「推普」：遲早要這樣
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
加州民宅遭「麵包蟲害」蛀洞無數 專家出馬解決 700磅「積蓄」突然湧出
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
山東省據報發現不明飛行物體 當局準備擊落
中國在線
新聞資訊
2023年02月12日
日本航班｜國泰、香港快運再取消本月及下月過百班來往航班
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月13日
西九高鐵站上蓋地盤塌天秤 新地：安全檢查現技術問題 勞工處稱會調查
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月11日
家居維修｜電箱跳掣維修報價800元變2.6萬 落訂3小時後欲退訂遭拒 工程公司堅持追尾數
即時新聞
新聞資訊
2023年02月15日
其他人也在看
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘 擠滿200米長海岸線 憂巨震先兆政府急調查
即時新聞
新聞資訊
2023年02月10日
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議 丹麥女王道歉平息風波
即時新聞
新聞資訊
2023年02月13日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
財金焦點
財經資訊
2023年02月13日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道 大會稱會了解
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月12日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐 港媽拒賠$500清潔費 律師拆解司機可否追討？
生活
有線生活
2023年02月13日