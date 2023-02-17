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港大暫禁功課、評估用人工智能軟件　倘學生違規將視作「抄襲」

  • i-Cable
  • 2023年02月17日
【有線新聞】港大禁止學生在功課或評估中使用人工智能軟件。
港大副校長何立仁向師生發電郵，指校方正考慮是否容許在教學中使用人工智能軟件將會就此辯論，但由於籌備需時加上正值學期中段，不宜影響已經開始的課堂及評估，因此決定暫時禁用所有人工智能軟件，有需要的學生可向導師申請豁免。電郵又提到，如學生在功課中繼續使用人工智能協助將被視為抄襲，導師如懷疑學生使用有關軟件，可約見他們安排口試或筆試補考。
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