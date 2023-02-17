澤連斯基視像出席慕尼黑安全會議　稱普京侵略不會止於烏克蘭

【有線新聞】德國慕尼黑安全會議開幕，烏克蘭總統澤連斯基警告，俄羅斯的對外侵略不會在烏克蘭罷休，他再呼籲西方加快交付武器，協助擊退俄羅斯。

慕尼黑安全會議在俄烏戰事，即將踏入一周年的陰霾下揭幕。烏克蘭總統澤連斯基透過視像發言；烏克蘭曾向以色列尋求「大衛彈弓」防空系統，澤連斯基以相關聖經典故，形容烏克蘭有如大衛，俄羅斯就如歌利亞，聲言今年肯定會打倒巨人：「大衛就是要戰鬥，我們也在戰鬥，大衛就是要有彈弓去取勝，我們還沒有獲得以色列的大衛彈弓，但我相信只是暫時而已。」

澤連斯基稱提供武器不應該有禁忌，呼籲國際社會加快交付，協助擊退俄羅斯；又稱烏克蘭明顯不會是俄羅斯想入侵的最後一站，還有其他前蘇聯國家。

他說：「除了烏克蘭勝利別無選擇，歐盟除烏克蘭亦別無選擇，北約除烏克蘭亦別無選擇，我們的團結也別無選擇。」

德國總理朔爾茨承諾，將提供後勤和彈藥補給，以及培訓烏克蘭士兵，又指其他盟友都應該這樣做。法國總統馬克龍強調，絕對要加強支持烏克蘭反擊，並已為長期衝突做好準備。

俄羅斯總統普京與到訪的白俄羅斯總統盧卡申科，在莫斯科郊區官邸會晤。兩人討論安全議題、軍事和經濟合作；普京稱通過共同努力，將創造協同效應；盧卡申科稱，準備好與俄方合作生產米格-25戰機。