土敘大地震｜香港救援隊返港家屬迎接　隊員：災區驚心動魄、更珍惜香港這片福地

【有線新聞】特區救援隊昨晚返抵本港，政府在機場舉行歡迎儀式，行政長官李家超讚揚團隊表現專業．有救援隊成員說，災區場面驚心動魄，日後會更珍惜香港這片福地。

59人的救援隊晚上近12時步出機艙，正式完成歷時九日的救援任務。禁區外，隊員的家人已經急不及待想看到至親平安歸來。

特區政府在機場有歡迎儀式，行政長官李家超到場迎接，逐一與救援隊員握手。土耳其駐港領事送上鮮花，擁抱感謝隊員。李家超讚揚團隊，在行動中展現專業精神，他說自己深感驕傲。李家超：「隊員爭分奪秒救人之餘，還在嚴寒天氣下，要面對體力容易流失，我知道有隊員在帳幕中，冷得未能入睡，但大家都以熱誠抵著冷風，沒有放過任何拯救生命的機會。」

救援隊由消防處、衞生署等人員組成，他們說在災區見到整座城市倒塌，場面驚心動魄。特區救援隊指揮官于文陽：「我們不覺得我們成果很好，其實我們從來都是一有機會就會盡力拯救每一條生命。回港後我們的感覺是，香港是一片福地，一座那麼美麗的城市，希望大家可以愛惜這座城市。」

消防處高級救護主任楊強生：「地震後餘震不斷，在物流、交通、通訊上都有困難。行動期間，我們感受到現場環境很惡劣，我們將心比己，災民承受的情況更嚴峻，所以我們各隊員都全心全意，士氣維持高昂。」

可以順利完成任務，少不了家人支持。救援隊成員家屬楊太：「一有機會可運用（訓練所學），丈夫都想去盡一分力，我知道他很想去救災，所以我很支持他，都沒有想太多，不用一分鐘就決定好，你想去便去吧。」到場迎接的還有在港土耳其人，他們帶同國旗到場，感謝救援隊在危難時期伸出援手。