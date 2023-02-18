返回
按輸入鍵開始搜尋

詐騙案破案率約12%　蕭澤頤認屬相對低水平　需加強源頭防範

  • i-Cable
  • 2023年02月18日
【有線新聞】去年本港整體罪案，詐騙案近佔四成，破案率約12%，警務處處長蕭澤頤承認屬相對低水平，需要多與電訊商等不同持分者合作，從源頭防範。
蕭澤頤：「目前為止有幾件事進行中，當中包括攔截一些涉及電話騙案。大家可能收過『+852』字頭的偽冒電話，現時所有這些曾經用作騙案、有『+852』的電話，全部已透過電訊商協助堵截，現今為止已堵截超過10萬計有『+852』字頭的偽冒電話。除此之外，很多網頁連結點擊後你很多資料可能已被人取得，我們也透過電訊商攔截了這些連結。」
其他人也在看
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議　丹麥女王道歉平息風波　
2023年02月13日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
2023年02月13日
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？　發明運輸帶竟因Asahi　為何堅持沿用60多年？
2023年02月09日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道　大會稱會了解
2023年02月12日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐　港媽拒賠$500清潔費　律師拆解司機可否追討？
2023年02月13日
日本新潟上萬計沙甸魚沖上海灘　擠滿200米長海岸線　憂巨震先兆政府急調查
2023年02月10日