詐騙案破案率約12%　蕭澤頤認屬相對低水平　需加強源頭防範

【有線新聞】去年本港整體罪案，詐騙案近佔四成，破案率約12%，警務處處長蕭澤頤承認屬相對低水平，需要多與電訊商等不同持分者合作，從源頭防範。

蕭澤頤：「目前為止有幾件事進行中，當中包括攔截一些涉及電話騙案。大家可能收過『+852』字頭的偽冒電話，現時所有這些曾經用作騙案、有『+852』的電話，全部已透過電訊商協助堵截，現今為止已堵截超過10萬計有『+852』字頭的偽冒電話。除此之外，很多網頁連結點擊後你很多資料可能已被人取得，我們也透過電訊商攔截了這些連結。」