長沙灣的士疑失控追撞工程車　司機受傷送院

【有線新聞】長沙灣有的士撞向工程車，的士司機受傷送院。

的士車頭嚴重損毀。凌晨2時許，一輛的士沿西九龍公路往尖沙咀方向行駛，當駛至海麗邨時懷疑失控撞向工程車尾部，的士司機受傷，由救護車送院治理。警員封閉一段路面，調查意外原因。