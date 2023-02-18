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長沙灣的士疑失控追撞工程車 司機受傷送院
i-Cable
2023年02月18日
【有線新聞】長沙灣有的士撞向工程車，的士司機受傷送院。
的士車頭嚴重損毀。凌晨2時許，一輛的士沿西九龍公路往尖沙咀方向行駛，當駛至海麗邨時懷疑失控撞向工程車尾部，的士司機受傷，由救護車送院治理。警員封閉一段路面，調查意外原因。
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