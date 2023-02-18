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保加利亞棄置貨車發現多具非法移民屍體
i-Cable
2023年02月18日
【有線新聞】保加利亞警方於一輛棄置貨車上發現18具非法移民遺體，包括一名兒童。
涉事貨車停泊於首都索非亞附近一條高速公路上，警方封鎖現場調查。當局指大約50名非法移民
躲藏於貨車暗格，多天沒有進食，十多人懷疑窒息致死，其餘30多人送院治理。
當地傳媒報道，這批非法移民來自阿富汗，貨車司機於警方到場前已逃離。警方之後拘捕4人，其中一人曾因販賣人口罪被判刑。
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