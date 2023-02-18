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八鄉建築地盤打樁機疑遭縱火 無人受傷
i-Cable
2023年02月18日
【有線新聞】八鄉一個建築地盤內的打樁機懷疑被人縱火，無人受傷。
消防在打樁機旁調查。凌晨12時許，警方接獲報案指上輋村一個地盤內，一部打樁機冒煙起火。消防到場開動一條喉將火救熄，經初步調查認為起火原因有可疑，交由警方跟進，案件暫列作縱火處理。
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