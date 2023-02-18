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外訪中東｜丘應樺：當地商界對港金融實力有信心　冀引AI科企來港發展

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  • 2023年02月18日
【有線新聞】政府代表團上周結束中東訪問，商務及經濟發展局局長丘應樺指當地商界對香港很有興趣，未來要引進高科技、人工智能等重點企業來港發展。
8日的中東之旅，政府代表團對外提出招攬人才及招商計劃，商務及經濟發展局局長丘應樺指當地商界對香港很有興趣，會盡快組團來港看實際商機。丘應樺：「都有很多是基建、創科、金融、物流各方面，這些都是我們商團一直努力的成果。和對方接觸方面，得到大家一個共識，簽了備忘錄，往後跟進希望可以落實大家所談的事情。他們非常有興趣，談到來香港，便說會盡快組團過來香港，看香港實際投資的機遇。」
他說招攬人才及招商是未來工作重點，要引進高科技、人工智能等重點企業，已經和很多企業接觸、進度良好。丘指：「三年內要引進1,100間企業，這個不包括重點企業，其他企業已經要1,100間間，加上重點企業可能更加多，不是說今日談判明天就過來，都需要一段時間，但可以和大家說，情況、進度非常好，很多龍頭企業不可跟你說是那一間，說了出來給某些地方搶了就很不值。」丘應樺又說隨著推動「你好香港」計劃，能夠引領及帶動經濟，有信心本港經濟於下半年會進一步復甦。
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