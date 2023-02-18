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丘應樺：有線交還收費電視牌照屬商業決定 冀拆牆鬆綁予傳媒更多商業空間
i-Cable
2023年02月18日
【有線新聞】有線電視六月起終止本地收費電視節目服務，免費電視頻道等如常營運。商務及經濟發展局局長丘應樺指有線交還牌照是商業決定，未來希望可以給予傳媒更多商業空間。
丘應樺：「我想經營上也很困難，在交還牌照底下，人手增減一定會有，如果可以作出內部調配，當然是非常樂見其成。這個完全是本身公司的商業決定，它已經公開表示不會有裁員計劃，我認為在內部資源調配方面可以做到這一點，這個對於每一位員工都是一件好事。我們都很想做多點拆牆鬆綁，令傳媒方面有多一點自由度，商業方面的安排更有彈性，令商業生態，令傳媒可以繼續經營下去。」
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