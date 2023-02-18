理大衝突｜9男1女涉油麻地暴動罪成　押後至下月4日求情

【有線新聞】2019年理大衝突，9男1女暴動罪成，押後至下月4日求情。

案發2019年11月18日理大衝突期間，油麻地一帶有示威，超過200人被捕。9男1女被控參與暴動，其中18歲女被告，去年八月承認暴動罪，其餘9名男被告否認暴動罪，經審訊後法官裁定9人罪成，案件押後下月4日聽求情，11日判刑。