羅淑佩專訪｜城隧、獅隧「易通行」順延　仍冀年內全實施　不豁免的士司機卡收費

【有線新聞】易通行押後至5月實施，運輸署署長羅淑佩說原先預計第一季於城門和獅子山隧道，使用易通行的時間會順延，但仍然希望在今年內在政府隧道全面實施。

現時全港有80萬架登記車輛，截至周四當局發出46萬張易通行的車輛貼，運輸署署長羅淑佩在本台節目「有理有得傾」說有信心在五月如期推行。主持：「只有七八成登記也照樣實施？」羅淑佩：「我想因為現時不是強制執行的措施，如果屆時如同我上一次提及，有些車主朋友覺得真的需要觀望、想觀望，或者他們真的不會用青沙（管制區）。不會一定要每一輛車都取得、80萬輛取得車輛貼才實施（易通行）。」

當局仍然希望今年內在所有隧道推行易通行，但個別隧道的推行時間要調整。羅淑佩：「城門和獅子山隧道當時說法就是第一季內希望落實，但現在情況當然那兩條隧道就要順延，其他都按計劃進行工程。」

政府增設服務站協助的士業界辦理「易通行」，業界希望可豁免司機卡收費，羅淑佩重申120元只是收回成本價。羅淑佩：「會有一個公帑考慮，因為這20萬（持的士牌照的人士）並不是每一位駕駛的士，其實絕大部分都沒有駕駛的士，如何去區分他們都要小心。」為的士增設的服務站會開放至四月底，相信有足夠時間讓業界辦理。