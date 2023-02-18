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大帽山路旁遺個人財物　行山人士報警　18歲青年墮坡獲救送院

  • i-Cable
  • 2023年02月18日
【有線新聞】一名18歲青年在荃灣大帽山墮下山坡，輕傷獲救。
政府飛行服務隊直升機下降至山谷，俯瞰附近一帶山林搜索，消防員和民安隊游繩下山配合搜救。上午7時許有行山人士報警，指在大帽山路旁發現外套、手機等個人財物，懷疑有人失足墮山。警方根據手機資料與事主的家人取得聯絡，至中午救援人員在對下200米山坡救回事主，他清醒、輕傷送院。
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