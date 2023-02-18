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美國民用小型氣球於戰機擊落不明物體當天失蹤

  • i-Cable
  • 2023年02月18日
美國民用小型氣球於戰機擊落不明物體當天失蹤
【有線新聞】美軍戰機日前在加拿大上空擊落的不明飛行物體，可能只是價值12美元的民用小型氣球。
美國伊利諾伊州一群業餘氣球愛好者表示，上周六美軍F-22戰機在加拿大育空地區上空擊落不明飛行物體，同日他們一個直徑約80厘米、約值12美元的小型氣球，在附近的阿拉斯加失蹤，又指氣球當時即將完成第七次環球飛行，最後記錄高度約1萬2千米。美軍早前指，戰機當日以一枚約值44萬美元的響尾蛇導彈，擊落不明飛行物體。華府指目前未有發現相關物體碎片，但相信與中國情報搜集活動無關。
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