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歐盟與中國恢復人權對話談及新疆、香港

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  • 2023年02月18日
歐盟與中國恢復人權對話談及新疆、香港
【有線新聞】歐盟與中國恢復人權對話，提到新疆、香港等議題。
雙方代表周五在比利時布魯塞爾舉行人權對話，是自2019年以來的首次，中歐雙方其後因為互相制裁官員，關係惡化令人權對話暫停，直至去年12月歐盟理事會主席米歇爾訪華，才敲定復辦。中方官員在今次對話中提到，歐盟對待移民及難民、種族歧視和排外的情況，歐盟則就中國持續限制行使基本人權、強迫勞動及缺乏司法獨立等問題，表達高度關注，特別是新疆、西藏和香港等人權問題，促請中國停止違反人權及國際法。
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