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香港花卉展覽下月10日維園復辦　每晚兩次燈光音樂匯演

  • i-Cable
  • 2023年02月18日
【有線新聞】停辦3年的香港花卉展覽將於下月10日起在維園舉行。
今屆花展以繡球花為主題花，除了繡球花，亦有盆栽、花藝擺設以及色彩繽紛的園林造景。花展為期10天，於3月10日至19日舉行，開放時間為上午9時至晚上9時，而燈光音樂匯演會於每晚7時30分及8時30分舉行，入場門票14元，長者、學生、殘疾人士等半價，星期一至五長者及殘疾人士免費入場。
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