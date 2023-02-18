香港花卉展覽下月10日維園復辦　每晚兩次燈光音樂匯演

【有線新聞】停辦3年的香港花卉展覽將於下月10日起在維園舉行。

今屆花展以繡球花為主題花，除了繡球花，亦有盆栽、花藝擺設以及色彩繽紛的園林造景。花展為期10天，於3月10日至19日舉行，開放時間為上午9時至晚上9時，而燈光音樂匯演會於每晚7時30分及8時30分舉行，入場門票14元，長者、學生、殘疾人士等半價，星期一至五長者及殘疾人士免費入場。