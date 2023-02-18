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西貢男子橫過馬路捱撞　拋開20米倒地重傷送院

  • i-Cable
  • 2023年02月18日
【有線新聞】一名男子在西貢橫過馬路，遭私家車撞倒重傷。
事主頭部嚴重受傷，經初步治理，由救護車送到伊利沙伯醫院。上午11時許，私家車沿清水灣道往將軍澳至大埔仔附近，撞到正橫過馬路的事主，他被拋開至20米倒地。私家車擋風玻璃爆裂，穿了一個洞。警方封鎖一段路面調查。
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