西貢男子橫過馬路捱撞　拋開20米倒地重傷送院

【有線新聞】一名男子在西貢橫過馬路，遭私家車撞倒重傷。

事主頭部嚴重受傷，經初步治理，由救護車送到伊利沙伯醫院。上午11時許，私家車沿清水灣道往將軍澳至大埔仔附近，撞到正橫過馬路的事主，他被拋開至20米倒地。私家車擋風玻璃爆裂，穿了一個洞。警方封鎖一段路面調查。