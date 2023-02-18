土敘大地震｜土耳其政府被質疑縱容建築違反安全法規

【有線新聞】土耳其當局指，大地震中有超過8萬幢房屋倒塌或嚴重損毀，造成約4萬人死亡。民眾批評總統埃爾多安政府，縱容違反安全法規的建築，甚至藉此爭取選票。

大地震發生逾10日，土耳其安塔基亞的重災區，繼續有被困多時的生還者奇蹟獲救，救援工作在如同廢墟的災區一直未停。 大地震奪去數以萬計的人命，民眾家園一夜間頓成頹垣敗瓦，當中包括近年興建、聲稱符合最新防震標準的樓房，但在今次地震中卻是不堪一擊。

當局統計地震造成至少8萬4千棟房屋倒塌或嚴重損毀，承諾徹查成因。司法機關調查200多人 懷疑違反安全法規興建劣質建築，近30人被扣查。但輿論直指當局執法不力，縱容業界腐敗風氣。政府自60年代起定期「特赦」未獲安全證書的建築，只要支付費用，就可以將違規建築「合法化」。2018年最近一次「特赦」中，全國有180萬宗申請獲批。官方數據顯示土耳其，逾半建築物皆有違規結構。

傳媒報道地震前3日，當局正草擬新法案，有意放生近年完工的違規建築。分析相信，政府計劃以「特赦」搏取選民在5月大選的支持。