至今逾六千宗反修例案未結　蕭澤頤冀月內公布進展：若涉暴力罪行傾向續檢控

【有線新聞】限聚令去年底取消後，警方至今向十三個集會活動發出不反對通知書。警務處處長蕭澤頤指當中未有大規模遊行集會申請，強調警方會按風險評估審批申請會考慮人數、路線及國家安全等因素。

「限聚令」撤銷一個多月，警務處處長蕭澤頤出席電台節目，被問到會否再批准遊行集會申請。警務處處長蕭澤頤：「（能否說明會批准的？）當然會，其實自從疫情過後，我們有13宗遊行或集會批出不反對通知書。會有的，正如我剛才所說，每一宗都要進行全面風險評估，絕對不排除有些人，趁這些情況作出違法行為。」

根據警方資料，這13個獲批申請，4個是新春節慶活動、6個步行籌款、2個宗教活動、1個推廣環保回收。蕭澤頤指暫未收大規模遊行集會申請，強調審批申請時會考慮活動性質、人數、路線、國家安全及公共秩序等因素，及集會會否影響他人自由及權利。

蕭澤頤提到反修例事件期間很多遊行集會嚇怕市民不敢外出，至今還有逾6,000宗案件未結案，希望本月內公布調查進展。警務處處長蕭澤頤：「要視乎每宗案件整體不同因素，包括案件嚴重性、時至現今掌握證據等，如涉及較嚴重事件，例如（被捕人）曾使用嚴重暴力、曾經傷人，當然傾向繼續檢控。」

年屆57歲退休年齡的蕭澤頤將延任多兩年，他說很高興在「由治及興」階段做多兩年，希望令香港整體治安轉趨穩定。