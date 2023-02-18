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七旬翁前日馬鞍山行山失蹤 救援人員繼續陸空搜救
i-Cable
2023年02月18日
【有線新聞】跨部門人員繼續搜索在馬鞍山行山失蹤的74歲男子。
在泥涌，警方、消防設立臨時指揮中心，將搜索範圍收窄至大洞坑及大洞脊一帶，飛行服務隊直升機、民安隊繼續協助。失蹤男子前日離開錦英苑住所，從大洞坑前往赭淵行山，至晚上家人未見他回家，於是報警。
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