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金正恩於光明星節期間攜女兒觀球賽

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  • 2023年02月18日
金正恩於光明星節期間攜女兒觀球賽

【有線新聞】北韓領袖金正恩與女兒金主愛，於光明星節期間一同觀看球賽。

朝中社報道，金正恩周五帶同金主愛，出席內閣與外務省職員的體育比賽。官媒以「尊敬的女兒」稱呼金主愛，是金主愛第6次公開露面，亦是首次出席非軍方的活動。金正恩胞妹金與正坐在後排，及一眾官員陪同觀看比賽。分析認為這次3人一同露面，是為展示家族之間的親密度和認受性。
金正恩在前一天，紀念已故領袖、即父親金正日81歲冥壽的光明星節，未有到錦繡山太陽宮參拜。
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