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英冠 卡迪夫城1:0雷丁
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2023年02月18日
【有線新聞】英格蘭冠軍足球聯賽，卡迪夫城主場1比0險勝雷丁。
黃添喜的罰球，射過人牆但射斜，藍衫的卡迪夫城迎戰雷丁，由這一個攻勢開始說起。
雨中經歷一場苦戰，要為護級搶分的卡迪夫城。
經過互無紀錄的上半場，換邊後還被龍門框作弄，而且不止一次。擋住哥林羅賓遜的遠射之後，曾經效力利物浦的奧祖，壓入禁區嘗試挑戰，但亦射中橫楣。
卡迪夫城的努力，直至補時階段有回報，禁區外的梳亞斯拉弓，球就這樣的入網。憑這位聖基茨和尼維斯中場一個入球，卡迪夫城得到1比0的最後勝利。
季中接掌的主帥拿武治，帶領藍衫軍在英冠連贏兩場，升上第20位，雷丁繼續排15。
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