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新蒲崗工人鋪水管疑鑽地底電纜 輕微爆炸灼傷送院
i-Cable
2023年02月18日
【有線新聞】新蒲崗有工人鑽地時懷疑鑽到地底電纜，發生爆炸受傷。
現場遺下工人用的鏟及電鑽。下午2時許，一名59歲工人在雙喜街6號對開鋪設水管，鑽地時懷疑鑽到電纜導致輕微爆炸，他頭胸及手腳被灼傷，由救護車送院，警方調查意外並通知勞工處跟進。
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