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立會復辦足球友誼賽 議員隊1比2敗予旅遊界 梁君彥冀「對手」重整旗鼓
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2023年02月18日
【有線新聞】立法會復辦足球友誼賽，有8名議員參賽。
議員穿上紅色球衣「落場」，對手是疫情下一直「捱打」的旅遊界。雙方在小西灣球場踢友誼賽，8位議員落場，議員陸頌雄、邱達根父子檔上陣，前議員梁志祥和姚思榮亦參與，最後以1比2落敗。立法會主席梁君彥說隨着通關復常，相信旅遊業前景同球衣一樣鴻運當頭、大紫大紅。
立法會主席梁君彥：「相隔近四年，立法會足球隊終於回歸。一班議員是足球發燒友，餓波多時，終於重出江湖。過去幾年旅遊業深受疫情打擊，一直處於寒冬期，隨着香港與內地、海外全面通關，業界終於可重整旗鼓、重新出發，希望今日大家大腳一踢，踢走疫情、踢走陰霾。」
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