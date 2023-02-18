警推「防騙視伏器」App　輸入可疑電話可辨詐騙風險

【有線新聞】警方的網上詐騙陷阱搜尋工具「防騙視伏器」推出手機應用程式，方便市民透過輸入可疑電話等了解詐騙風險。

警方舉行啟動儀式，呼籲市民用手機下載「防騙視伏App」，只要透過手機輸入可疑對象的社交平台帳戶、電話號碼、收款帳戶、電郵及網址等，程式便會比對警方騙案記錄，按可疑程度分辨風險，以紅、橙、黃、紫顯示，紅色屬於高危，代表與詐騙舉報有關。