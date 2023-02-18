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氣球風波｜王毅批美方擊落行動匪夷所思、近乎歇斯底里
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2023年02月18日
【有線新聞】中央外事辦主任王毅出席慕尼黑安全會議時，批評美國擊落中國氣球是匪夷所思，又批評美國推行貿易保護主義並非尋求公平競爭。
中央外事辦主任王毅：「出動先進的戰機用導彈打下一個氣球來，這種行為匪夷所思、近乎歇斯底里，是百分之百的濫用武力，是明顯地違反了國際慣例，為甚麼這麼一個偶發的、意外的事件，竟然引起了這麼一個的軒然大波？它的背景就美國對中國的錯誤的認知和戰略的誤判，中國從來不怕競爭，但是我們要的是公平的競爭，要的是守規則的競爭，但是美國是這麼做的嗎？美方失去了一切偽裝，連『巧取』都沒有了，只剩下『豪奪』。」
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