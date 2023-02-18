陳國基、孫玉菡明赴廣州　出席大灣區人才發展大會

【有線新聞】政務司司長陳國基星期日晚出發去廣州，出席大灣區人才服務高質量發展大會。

陳國基將會聯同勞工及福利局局長孫玉菡，到廣州出席星期一舉行的人才服務高質量發展大會，由粵港澳三地政府合辦；政務司副司長卓永興及勞福局副局長何啟明會分別署理他們的職務。