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MIRROR演唱會｜阿MO用外骨骼嘗試自行控制步伐 李父望其上肢盡快回復動力
i-Cable
2023年02月18日
【有線新聞】MIRROR演唱會事故，受傷舞蹈員阿MO李啟言在機械協助下學行，嘗試自行控制步伐。
他的爸爸李盛林牧師說，阿MO使用外骨骼步行主要靠機械控制模式，直至最近醫療團隊容許他嘗試自行控制步伐，又說阿MO每次操練都有超越自己的決心，過程雖然艱辛，但達標時會面露笑容及喜悅。李盛林希望阿MO的上肢盡快回復動力，針灸等刺激神經的治療亦能發揮效用。
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