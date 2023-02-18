MIRROR演唱會｜阿MO用外骨骼嘗試自行控制步伐　李父望其上肢盡快回復動力

【有線新聞】MIRROR演唱會事故，受傷舞蹈員阿MO李啟言在機械協助下學行，嘗試自行控制步伐。

他的爸爸李盛林牧師說，阿MO使用外骨骼步行主要靠機械控制模式，直至最近醫療團隊容許他嘗試自行控制步伐，又說阿MO每次操練都有超越自己的決心，過程雖然艱辛，但達標時會面露笑容及喜悅。李盛林希望阿MO的上肢盡快回復動力，針灸等刺激神經的治療亦能發揮效用。