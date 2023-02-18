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活力午餐｜衞生署接獲投訴有人疑食物中毒 署方已採樣化驗料下周有結果
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2023年02月18日
【有線新聞】衞生署接獲一間學校投訴飯盒供應商「活力午餐」。
署方說投訴涉及一間小學，懷疑有人食物中毒，轉介食環署跟進，食環署說巡查了「活力午餐」位於沙田、元朗、東區和觀塘的廠房，檢取11個食物樣本及25個環境樣本化驗，預計下星期有結果，又說未來一星期會加強監察，巡查所有相關的持牌食物製造廠。
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