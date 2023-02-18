加納國腳艾素在土耳其地震中離世

【有線新聞】加納國腳艾素證實在土耳其地震中遇難，終年31歲。

艾素在月初地震後失蹤，一度誤傳獲救。他的經理人當地星期六證實尋回艾素的遺體。艾素球員生涯曾經效力波圖、車路士及紐卡素等歐洲球會，去年9月加盟土超球隊哈塔斯堡，地震前一天為球隊射入一球。國際賽方面，為加納上陣65場。