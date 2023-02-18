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加納國腳艾素在土耳其地震中離世
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2023年02月18日
【有線新聞】加納國腳艾素證實在土耳其地震中遇難，終年31歲。
艾素在月初地震後失蹤，一度誤傳獲救。他的經理人當地星期六證實尋回艾素的遺體。艾素球員生涯曾經效力波圖、車路士及紐卡素等歐洲球會，去年9月加盟土超球隊哈塔斯堡，地震前一天為球隊射入一球。國際賽方面，為加納上陣65場。
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