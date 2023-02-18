返回
按輸入鍵開始搜尋

賀錦麗警告中方勿軍援俄羅斯 美認定俄犯下反人類罪行

  • i-Cable
  • 2023年02月19日
【有線新聞】美國副總統賀錦麗在慕尼黑安全會議指，美方對中俄加強關係感到不安，警告中方切勿提供軍事等支援。
她說：「我們感到不安，因北京在戰事開始後與莫斯科加強關係。往前展望，中國任何對俄提供致命援助的舉措，只會獎賞侵略、延續殺戮，進一步損害以規則為基礎的秩序。我們要繼續堅強，如普京成功攻擊基礎原則，其他國家便會對此暴行先例大膽效尤，其他專權國尋求以其意志傾軋世界，透過壓逼、錯偽訊息，甚至以武為之。」
她又說美國已經認定俄羅斯犯下反人類罪行，促請各方向犯罪的人問責。
其他人也在看
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議　丹麥女王道歉平息風波　
2023年02月13日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
2023年02月13日
奶茶每日一杯　30歲女皮膚老化如50歲　中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
2023年02月16日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道　大會稱會了解
2023年02月12日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐　港媽拒賠$500清潔費　律師拆解司機可否追討？
2023年02月13日
大師同款？星雲「舍利子」遭網購盜圖　火化為何燒出結晶　佛、醫有何解釋？
2023年02月15日