賀錦麗警告中方勿軍援俄羅斯 美認定俄犯下反人類罪行

【有線新聞】美國副總統賀錦麗在慕尼黑安全會議指，美方對中俄加強關係感到不安，警告中方切勿提供軍事等支援。

她說：「我們感到不安，因北京在戰事開始後與莫斯科加強關係。往前展望，中國任何對俄提供致命援助的舉措，只會獎賞侵略、延續殺戮，進一步損害以規則為基礎的秩序。我們要繼續堅強，如普京成功攻擊基礎原則，其他國家便會對此暴行先例大膽效尤，其他專權國尋求以其意志傾軋世界，透過壓逼、錯偽訊息，甚至以武為之。」