紅磡七人車失事撞壆　58歲司機送院不治

【有線新聞】紅磡有七人車失事撞壆，司機送院不治。

該輛七人車擱在石壆上，碎片散落地上。警方早上8時許接報，一輛七人車在紅鸞道、近暢通道南迴旋處，懷疑失事撞向石壆，58歲男司機昏迷在車內，消防到場將他救出，送院後不治，意外原因有待調查。