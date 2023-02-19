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紅磡七人車失事撞壆　58歲司機送院不治

  • i-Cable
  • 2023年02月19日
【有線新聞】紅磡有七人車失事撞壆，司機送院不治。
該輛七人車擱在石壆上，碎片散落地上。警方早上8時許接報，一輛七人車在紅鸞道、近暢通道南迴旋處，懷疑失事撞向石壆，58歲男司機昏迷在車內，消防到場將他救出，送院後不治，意外原因有待調查。
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