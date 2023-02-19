返回
按輸入鍵開始搜尋

東鐵綫25個月台即日起用新停車位　配合月台幕門工程

  • i-Cable
  • 2023年02月19日
【有線新聞】港鐵東鐵綫其中25個月台，即日起採用新的停車位置，以配合稍後的月台幕門工程。
在大圍站，乘客在新位置上下車，有職員在場指示及協助，舊的上下車位置部分用圍板圍封，地面貼上標示。變動涉及羅湖站/落馬洲站至旺角東站、合共25個月台的車尾及頭等車廂位置，大部分是移動一或兩卡車的距離。
其他人也在看
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議　丹麥女王道歉平息風波　
2023年02月13日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
2023年02月13日
奶茶每日一杯　30歲女皮膚老化如50歲　中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
2023年02月16日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道　大會稱會了解
2023年02月12日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐　港媽拒賠$500清潔費　律師拆解司機可否追討？
2023年02月13日
大師同款？星雲「舍利子」遭網購盜圖　火化為何燒出結晶　佛、醫有何解釋？
2023年02月15日