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東鐵綫25個月台即日起用新停車位 配合月台幕門工程
i-Cable
2023年02月19日
【有線新聞】港鐵東鐵綫其中25個月台，即日起採用新的停車位置，以配合稍後的月台幕門工程。
在大圍站，乘客在新位置上下車，有職員在場指示及協助，舊的上下車位置部分用圍板圍封，地面貼上標示。變動涉及羅湖站/落馬洲站至旺角東站、合共25個月台的車尾及頭等車廂位置，大部分是移動一或兩卡車的距離。
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