荷蘭關閉駐聖彼得堡領事館　俄方稱將作出回應

【有線新聞】荷蘭政府宣布關閉駐俄羅斯聖彼得堡領事館，並要求部分俄方駐荷蘭人員兩周內離境。

外長胡克斯特拉指責俄羅斯試圖在外交掩護下，派遣間諜到荷蘭，又拒絕發放簽證給派赴聖彼得堡領事館和莫斯科大使館工作的荷蘭外交官，因此關閉駐聖彼得堡領事館，同時限制俄羅斯駐海牙領事館的外交官員人數，下令部分人兩周內離境。當局亦要求俄羅斯駐阿姆斯特丹貿易辦事處最遲周二關閉，俄新社報道莫斯科當局表明會回應荷蘭做法。