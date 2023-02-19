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有團體請願促向基層派一萬元紓困 劏房戶冀延長過渡房屋入住時間
i-Cable
2023年02月19日
【有線新聞】有團體請願要求預算案向基層派發現金一萬元。
社區組織協會聯同廿多名基層到政府總部外請願，說疫情重創經濟，打擊民生，建議針對個別高盈利行業徵收暴利稅以增加政府收入，同時派發一萬元基層津貼予每名貧窮線下及領取社會福利的基層，並設立短期失業及就業不足援助，金額為月入的八成，上限16,000元，最多申領半年。
有劏房戶要求延長過渡房屋的入住時間，陳女士：「住劏房自己的環境很惡劣，現在才可入住過渡房屋，有議員說只可讓我們居住三年，我都不知道要輪候到何時才有公屋，你讓我們住三年，我們以後要搬到哪裏呢？我真的很困擾。」
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