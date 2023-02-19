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兩會｜民建聯倡放寬香港會計師大灣區執業、公務員在內地政府「掛職」等

  • i-Cable
  • 2023年02月19日
【有線新聞】兩會下月初在北京召開，民建聯的人大代表及政協委員將提出21項建議及提案。
民建聯建議內地放寬香港會計師在大灣區執業，推動兩地互認專業資格和副學位學歷，及進一步增加兩地金融、股票互聯互通等，又建議公務員到內地政府「掛職」和鼓勵年輕人到內地交流，增加了解國情。
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