兩會｜民建聯倡放寬香港會計師大灣區執業、公務員在內地政府「掛職」等

【有線新聞】兩會下月初在北京召開，民建聯的人大代表及政協委員將提出21項建議及提案。

民建聯建議內地放寬香港會計師在大灣區執業，推動兩地互認專業資格和副學位學歷，及進一步增加兩地金融、股票互聯互通等，又建議公務員到內地政府「掛職」和鼓勵年輕人到內地交流，增加了解國情。