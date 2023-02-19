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機管局上月錄210萬人次客運量 按年升28倍 最高日約疫前四成
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2023年02月19日
【有線新聞】機管局上月客運量約210萬人次，較去年同期激增約28倍。
上月最高客運量的一天有超過八萬人次，是疫情前約四成的水平。機管局說隨着旅遊限制放寬，往來東南亞及日本的客量升幅最顯著，而貨運量就仍然因為全球經濟前景不明朗而受影響，加上內地工廠農曆年休假，令進出口貨運量分別跌超過三成。
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