美國前總統卡特留家接受寧養服務

【有線新聞】98歲的美國前總統卡特，近年屢次入院後，決定停止治療，留在家中接受寧養服務，據報總統拜登獲告知卡特病況。

美國前總統卡特創立的非牟利機構發聲明，指卡特經過連串短暫住院後，決定留在佐治亞州住所接受寧養照顧，與家人度過餘下時光，不再尋求進一步治療。卡特家人和醫療團隊全力支持，冀外界尊重私隱。

98歲的卡特，2015年披露患皮膚癌並擴散至肝臟及腦部，經治療後宣布康復。但2019年接二連三跌倒，盆骨輕微骨折，之後愈來愈少公開露面。聲明未有提及這位美國歷來最長壽前總統

近期入院原因。在美國，接受寧養服務的患者一般預期壽命少於6個月。