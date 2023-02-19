美國前總統卡特留家接受寧養服務
【有線新聞】98歲的美國前總統卡特，近年屢次入院後，決定停止治療，留在家中接受寧養服務，據報總統拜登獲告知卡特病況。
美國前總統卡特創立的非牟利機構發聲明，指卡特經過連串短暫住院後，決定留在佐治亞州住所接受寧養照顧，與家人度過餘下時光，不再尋求進一步治療。卡特家人和醫療團隊全力支持，冀外界尊重私隱。
98歲的卡特，2015年披露患皮膚癌並擴散至肝臟及腦部，經治療後宣布康復。但2019年接二連三跌倒，盆骨輕微骨折，之後愈來愈少公開露面。聲明未有提及這位美國歷來最長壽前總統
近期入院原因。在美國，接受寧養服務的患者一般預期壽命少於6個月。
美國有線新聞網絡報道，總統拜登已獲告知卡特健康狀況，正與卡特家人保持密切聯繫。當年卡特競選總統，拜登是首批表態支持的參議員。
卡特1976年擊敗競逐連任的福特，入主白宮成為第39任總統。任內最大政治遺產，包括第4次中東戰爭後，積極斡旋以色列與埃及糾紛，促成兩國簽署「大衛營協議」。
1979年美國駐德黑蘭大使館人質事件，卡特政府試圖營救數十名被挾持美國人，但行動失敗，加上無力扭轉國內經濟衰退，卡特1980年爭取連任不果。卸任後創立卡特中心，致力人權、民主和公共衛生倡議，2002年獲頒諾貝爾和平獎。