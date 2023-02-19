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北韓突擊發射火星15型洲際彈道導彈　美日韓予以譴責

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  • 2023年02月19日

【有線新聞】北韓證實昨天突擊發射火星15型洲際彈道導彈，美國、南韓及日本予以譴責。北韓領袖金正恩胞妹金與正警告會對一切敵對行為，作出強而有力的壓倒性回應。南韓統一部就指北韓轉嫁責任給美韓，呼籲停止挑釁。

朝中社報道北韓領袖金正恩，周六凌晨下令突擊發射導彈訓練。導彈總局第一紅旗英雄連，當日下午在首都平壤國際機場，以高角度發射火星15型洲際彈道導彈，最高高度逾5700公里，飛越989公里後落入預定水域。報道指北韓勞動黨中央軍事委員會，高度評價靈活強大的反擊備戰狀態。
日本防衛省及日本放送協會，均拍攝到導彈掠過日本上空。這次是北韓今年以來，第二次發射彈道導彈。
正在德國出席慕尼黑安全會議的美國國務卿布林肯，重申美方與日韓站在同一陣線，呼籲國際社會加強對北韓制裁。美韓預定周三舉行聯合模擬演習，應對北韓核威脅。
朝中社報道金正恩胞妹、北韓勞動黨中央委員會副部長金與正，批評美韓是赤裸裸侵犯北韓主權，暴露在朝鮮半島地區獲得軍事優勢和支配地位的野心和企圖，破壞地區穩定。她指美國應停止威脅北韓國家安全的行動，北韓不會把洲際彈道導彈瞄準首爾，亦無意與南韓對話，會密切關注敵人舉動，對敵對行為作出強而有力的壓倒性回應。
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