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聯合醫院手術燈天花墜下一人傷　29間公院手術室同款燈須檢查

  • i-Cable
  • 2023年02月19日
【有線新聞】聯合醫院有手術燈掉下，一名麻醉助理受傷，全港醫院共29間手術室同款手術燈要檢查。
事發在昨日早上，聯合醫院手術室一盞手術燈突然墜下，一名麻醉助理撞傷肩膊，手術床上當時沒有病人接受手術。醫管局暫時停用同款手術燈並安排保養承辦商檢查，初步懷疑與手術燈螺絲狀態有關，醫院內其餘五支同款手術燈亦有類似問題，全部要更換，而全港公立醫院有29間手術室亦正使用同款手術燈，承辦商要檢查，預計未來數天完成，部分非緊急手術可能因此要改期，院方會盡快通知病人。
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