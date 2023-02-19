香園圍口岸停車場周末預約爆滿惟仍有空位　有車主指應實時放位

【有線新聞】香園圍口岸停車場恢復預約，首個周末秩序良好。有車主認為只限預約車合理，避免早前大排長龍情況，有車主就覺得仍有改善空間。

要在香園圍泊車，現在一定要先網上預約，這個周末預約都爆滿，閘口前再有標示提醒只限預約車輛停泊，避免有車誤入。

有一位司機因為填錯資料遇到阻滯。李先生：「在網上面按錯了，他說應該要按八達通。他有我的預約編號，可能可以弄回來，所以我在等他。若真的不行，就可能去附近的停車場。」

預約已經爆滿，停車場就仍然見到不少空位，有車主覺得要研究如何改善，尤其為免逾時罰款，即使只泊數小時，一般都會預約日泊。

羅小姐：「通常都是付150元預約24小時日泊，避免有懲罰性收費，都挺貴的，如果是70多元一小時。應該要實時放回空位出來。」

停車場周五起會實施新收費，時租加到15元，24小時日泊150元，夜泊80元。超時首兩小時由每小時10元加到60元，隨後每小時15元加到75元。

市民記得帶同預約時登記的八達通或信用卡，才可以入到停車場，現場系統不接受信用卡非接觸支付。除了駕車，香園圍口岸公共交通交匯處還有巴士和小巴，周末過境人流不算太多。