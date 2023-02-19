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近九年無家者增1.6倍 部分患精神病等兩年僅見醫生15分鐘 有團體促增支援
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2023年02月19日
【有線新聞】過去九年無家者增加1.6倍，部分人有情緒或精神問題，有團體促政府加強支援。
社協聯同理大社工學系去年十一月底至今年一月底訪問13名定期到精神科覆診的無家者，發現大部分人等兩年才能見專科醫生，接見時間只得15分鐘，會診後跟進亦不足，建議外展隊加入精神科醫生，加強對無家者的精神健康支援，又建議加強宣傳不同社區資源，例如各區的精神健康綜合社區中心。
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