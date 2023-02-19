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首位獲內地捐心女嬰芷希離開深切治療部　毋須再用強心藥及呼吸器

  • i-Cable
  • 2023年02月19日
【有線新聞】去年獲內地捐贈心臟的女嬰芷希，近日離開深切治療部。
患擴張性心肌病變的女嬰芷希，去年底移植來自內地的心臟，成為首宗在港移植內地器官的個案。兒童醫院說，芷希的康復進展符合醫療團隊預期，早前已毋須再用強心藥及呼吸器，近日由兒童深切治療部轉到心臟科病房繼續留醫，團隊會持續監察她的臨床狀況，提供所需治療及復康訓練。
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