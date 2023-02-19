i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
首位獲內地捐心女嬰芷希離開深切治療部 毋須再用強心藥及呼吸器
i-Cable
2023年02月19日
【有線新聞】去年獲內地捐贈心臟的女嬰芷希，近日離開深切治療部。
患擴張性心肌病變的女嬰芷希，去年底移植來自內地的心臟，成為首宗在港移植內地器官的個案。兒童醫院說，芷希的康復進展符合醫療團隊預期，早前已毋須再用強心藥及呼吸器，近日由兒童深切治療部轉到心臟科病房繼續留醫，團隊會持續監察她的臨床狀況，提供所需治療及復康訓練。
港聞
新聞資訊
首頁新聞
其他人也在看
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議 丹麥女王道歉平息風波
即時新聞
新聞資訊
2023年02月13日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
財金焦點
財經資訊
2023年02月13日
奶茶每日一杯 30歲女皮膚老化如50歲 中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
健康
有線生活
2023年02月16日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道 大會稱會了解
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月12日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐 港媽拒賠$500清潔費 律師拆解司機可否追討？
生活
有線生活
2023年02月13日
大師同款？星雲「舍利子」遭網購盜圖 火化為何燒出結晶 佛、醫有何解釋？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月15日
下一則新聞
下一則新聞
近九年無家者增1.6倍 部分患精神病等兩年僅見醫生15分鐘 有團體促增支援
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
壽司郎之亂｜恐致迴轉壽司沒落？ 發明運輸帶竟因Asahi 為何堅持沿用60多年？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月09日
一線搜查｜綠的司機疑揀客 拒載旅客港珠澳橋去機場 遭同行鬧爆影片瘋傳：唔開就走！
生活
有線生活
2023年02月16日
台灣自由行｜台北新酒店8間推介2023 1分鐘到車站／日式大浴場／親子友善／Hermès團隊設計
旅遊
有線生活
2023年02月14日
一線搜查｜內地通關二維碼「黑碼」申請教學 健康申報3大方法一文看｜附申報網址
生活
有線生活
2023年02月09日
日本擴大人才簽證制度
兩岸國際
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月17日
一線搜查｜偷狗女賊露行踪 警兩周仍未行動 狗主哭訴：你俾返隻狗我
生活
有線生活
2023年02月13日
其他人也在看
「港產王妃」兩子遭摘頭銜惹爭議 丹麥女王道歉平息風波
即時新聞
新聞資訊
2023年02月13日
領展建議折讓近三成供股 大行料每基金分派或減少約一成
財金焦點
財經資訊
2023年02月13日
奶茶每日一杯 30歲女皮膚老化如50歲 中醫警告如不想肌膚鬆弛：3種食物忌吃
健康
有線生活
2023年02月16日
香港馬拉松｜無報名參賽人士疑闖賽道 大會稱會了解
港聞
新聞資訊
首頁新聞
2023年02月12日
一線搜查｜大角咀搭的士小朋友嘔吐 港媽拒賠$500清潔費 律師拆解司機可否追討？
生活
有線生活
2023年02月13日
大師同款？星雲「舍利子」遭網購盜圖 火化為何燒出結晶 佛、醫有何解釋？
即時新聞
新聞資訊
2023年02月15日